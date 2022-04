Florence HO FUH FU YE

Mes origines taïwanaises et malgaches me donnent un profil multiculturel pouvant apporter un regard extérieur et une autre vision des produits.

Polyvalente, impliquée dans ce que j'entreprends et dynamique, j'ai la capacité de gérer plusieurs projets et de travailler en équipe.

De plus, ayant une formation à double compétence, j'ai acquis les outils nécessaires pour comprendre un produit et adapter la communication en fonction de la cible.





Mes compétences :

Biologie végétale

Pharmacologie

Marketing