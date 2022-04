Florence HUTIN

J'ai 56 ans... CHUTTTTTTT.... Il ne faut pas le dire... Vous recherchez une assistante administrative efficace??? Je suis la personne qu'il vous faut au sein de vos équipes!!! Dotée d'un bon sens relationnel et m'adaptant facilement à mon environnement, je propose de mettre à profit mes qualités pour le bon fonctionnement de votre entreprise. N'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique

Classement

Gestion administrative

Accueil des clients

Archivage

Microsoft Office