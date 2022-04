Florence HUYNH

En tant que consultante Télécoms et réseaux, je coordonne l'activité d'une équipe de gestion des flux.



Mon activité quotidienne est composée de tâches liées à la coordination : gestion des affectations, priorités, suivi et avancement de la liste des demandes, animation des points équipes hebdomadaires, remontée des informations à la hiérarchie, ainsi que la montée en compétence de l'équipe et capitalisation des connaissances.



Mes compétences :

Agile

Animation points équipe

Formation collaborateur

Animation ponts alertes et incidents

Gestion activité