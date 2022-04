Florence IMHOFF-NICLAUSE

Mon expérience professionnelle a mis en valeur mon aisance naturelle à communiquer et mes capacités à gérer simultanément différents projets.

Les contacts avec les clients et les ingénieurs commerciaux faisant appel à ma sensibilité technique et mes qualités d’écoute ont développé mon sens du service, ma rigueur et mon organisation.

Grâce à ma réactivité et mon autonomie, mes postes ont été enrichis.

J’ai acquis une grande expérience dans la gestion des priorités, dans la notion du travail en équipe et dans le sens du service ainsi que dans la prise d’initiatives visant à améliorer les processus tant auprès des clients que de mes collègues.



Mes compétences :

Gestion de projet

Assistante commerciale

Assistante de direction

Assistante polyvalente