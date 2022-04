Florence JALLADAUD

Implanté dans un des quartiers les plus dynamiques de la capitale, au pied du Métro Dupleix, le cabinet JALLADAUD - MMA est au service d'une large clientèle d’entreprises de tous secteurs d'activité et de toutes tailles et de nombreux particuliers, pour leur permettre de sécuriser leurs affaires et leurs biens, et anticiper l'avenir.



Chef d'entreprise, comme vous, professionnels indépendants, professions libérales, dirigeants de TPE, PME, de grandes Entreprises, je m'attache avant tout à installer une relation de partenaire pour protéger votre activité, et vous accompagner, dans la durée, avec des garanties toujours adaptées à l'évolution de vos besoins.



Le professionnalisme des intervenants du cabinet, renforcé par l'expertise de MMA, de ses filiales ou partenaires spécialisés, nous permet de répondre à tous besoins en assurance (mutuelle santé collective obligatoire pour vos salariés, assurance de votre Responsabilité civile professionnelle, de vos locaux, de vos véhicules, vos assurances personnelles en tant que dirigeant d'entreprise, votre retraite...).



Dans notre agence MMA, les particuliers trouveront, pour leur part, des conseils adaptés pour sécuriser leur vie quotidienne (auto, habitation, santé, accidents de la vie privée … etc.) et assurer leur avenir et celui de leur famille (épargne, retraite, prévoyance…etc.).



Pour plus d'informations envoyez-moi un message sur Viadeo ou sur f.jalladaud@mma.fr



MMA - Cabinet JALLADAUD

3 RUE HUMBLOT (face au métro Dupleix)

75015 PARIS

Tél. : 01.40.59.29.29

Fax : 01.45.75.76.37



N°ORIAS:07005585Array





Mes compétences :

Epargne salariale

Multirisque professionnelle

Prévoyance

Complémentaire santé

Responsabilité civile professionnelle

Assurance

Épargne retraite

Assurance Santé

Assurances collectives

Santé

Assurance Vie

Épargne

Assurance chômage

Dommage ouvrage