Florence JALLET

Consultante en ressources humaines spécialisée en Industrie. Recrutement en intérim et placement CDD-CDI depuis 11 ans au sein du groupe Randstad , deuxième acteur mondial en ressources humaines.



Randstad accompagne chaque année en France 40 000 entreprises dans leurs besoins en recrutement et propose à plus de 270 000 candidats des postes en CDI, CDD et intérim.



N’hésitez pas à nous contacter, ou à nous rejoindre sur :

•Array

•Array



Mes compétences :

Rigueur

Relations sociales

Réactivité

Autonomie professionnelle

Ressources humaines

Formation

Ecoute

Empathie

Conseil

Sécurité-Prévention