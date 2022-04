Florence JAMBON

Je suis infirmière depuis 1990. Long parcours de santé et prévention en milieu fermé, en dépistage de maladies contagieuses et transmissibles en Rhône Alpes et actuellement, mission dans le domaine de la précarité en Ile de France. Fort attrait pour l'Humanitaire, différentes formations dans ce domaine avec cette année, un diplôme de cursus universitaire. Plusieurs voyages dans les pays du Sahel.