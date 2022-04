Florence JAMONNEAU

Expert-comptable / commissaire aux comptes, exerçant depuis 1992 en cabinets d expertise comptable et commissariat aux comptes.



J'exerce aujourd'hui au sein de FJ & CO Expertise Comptable, Audit & Conseil et enseigne à l'INTEC.



Prestations principales de FJ & Co :

Comptabilité : comptes annuels, situations intermédiaires,…

Fiscalité : Déclarations fiscales, conseils fiscaux, appui contrôle fiscal,...

Gestion/Pilotage : Budgets, Tableaux de bord, Plan de financement, Assistance entreprises en difficulté, …

Audit légal et contractuel (dont audits de financements publics)

Externalisation de fonctions comptables : Management de transition, Reporting, Consolidation (France ou IFRS)



Formations : "Introduction au droit"​ dans le cursus DCG / DSCG à l'INTEC ; comptabilité, consolidation ; normes comptables internationales IFRS

https://www.fjco.fr/



Mes compétences :

Audit

Commissariat aux comptes

Expertise comptable

Experts comptables

IFRS

Secteur public