Femme de goût et d'experience, j'aime releveler les défis.

Maman de 2 grands garcons je suis desormais beaucoup plus libre de mes mouvements pour reprendre un poste a responsabilités.

Je recherche une entreprise sérieuse ou je pourrais mettre a profit mon experience et mes qualités.



Mes compétences :

restauratrice , chef de cuisine, gestion du person