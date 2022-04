Florence JARLAN MUNOZ

J’ai acquis depuis plus de 20 ans une expérience dans le bâtiment. Diplômée en architecture et dernièrement en poste de cadre pour le traitement des dossiers d’amélioration de l’habitat et l’animation de programmes départementaux Plus récemment, la participation aux commissions des différents PIG Départementaux de l’Ariège, l’accompagnement technique et financier des collectivités dans le domaine du logement social, la coordination des aides émanant des différents financeurs sont des domaines dans lesquels j'ai acquis une solide expérience au cours de mon cursus professionnel.



Mes compétences :

CAO

Archicad

DAO