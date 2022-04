Florence JEULIN

Je dirige l'agence RH Solutions, société toulousaine spécialisée dans le portage salarial depuis 2003.



Je partage avec les consultants mes retours d’expérience sur les bonnes façons de valoriser leurs connaissances, présenter leur expertise, définir leur offre de service pour réussir leur mission tout en leur assurant un statut de salarié .

Nous organisons régulièrement des réunions d'informations,

inscrivez vous directement sur http://goo.gl/9AiZPj



Professionnelle de l'emploi, avec une expérience de plus de 20 ans comme Manager en recrutement auprès des PME et grands groupes

Installée en Midi Pyrénées depuis 1999, je travaille en collaboration avec le dirigeants d'entreprises, les DRH dans l'industrie, le BTP, les SSII, pour le recrutement de leurs collaborateurs sur des profils techniques et commerciaux.



Mes compétences :

Centres de profits

Prospection commerciale

Organisation professionnelle

Conseil en organisation

Management commercial

Proactivité

Accompagnement individuel

Développement commercial

Accompagnement au changement

Stratégie commerciale

Accompagnement de projet