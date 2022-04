Florence JIBRAYEL / RIGOLOT

Passionnée de matières, toujours à la recherche de nouveaux produits et curieuse des dernières techniques créatives;

J'ai créé et produit plusieurs collections de bijoux en Argent en petite série ou en pièce unique.

Mes sources d'inspiration sont multiples et j'apprécie beaucoup les matières comme le crystal, le cuir, les pierres semi précieuses, la résine, la polymère; et je suis toujours à la recherche de nouvelles matières.

Comme vous l'aurez compris : mon letmotiv, c'est la création.

Souhaitant développer ma petite entreprise, je recherche un ou une associée qui puisse me compléter sur la partie gestion, commercialisation, marketing pour des ventes directes ou sur le net.

Afin d'augmenter ma visibilité et mes ventes Je souhaite prochainement créer mon site internet.

Vous êtes motivé, vous aimez la mode, vous voulez partager vos compétences.

Je vous propose un véritable échange.

N'hésitez pas à me contacter pour plus d'infos



Je recherche aussi des créateurs de vêtements ou autres accessoires de mode intéressés par un partage voir une association fringe-bijou.

J'ai découvert un espace Créateur sur Avignon dans lequel est associé plusieurs créateurs-artisans de différents domaines qui loue un espace commun et le tiennent à tour de rôle partageant ainsi leurs compétences et les frais.

Je trouve cette idée géniale et je recherche des personnes intéressées par ce type de projet.



Mes compétences :

Créatrice exigeante et passionnée