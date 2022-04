Florence Katz, professeur de chant au CRD de Bourg-la-Reine/Sceaux, a obtenu ses prix de chant et d'Art Lyrique dans les classes de Régine Crespin et de Gabriel Bacquier au CNSMP. Elle a suivi la formation du Studio du CMBV(dirigé par Rachel Yakar, René Jacobs puis Marc Minkowski) ainsi que des masters classes avec Ileana Cotrubas, Suzanne Danco, Daniel Ferro, Irène Joachim, Janine Reiss, Gérard Souzay, …



Lauréate du Forum de la Mélodie et du Lied et de la Fondation Yehudi Menuhin , elle remporte les Prix Milhaud, Honegger, Roussel, S.A.C.E.M. dans divers Concours Internationaux.



Tant à l'Opéra qu’en récitals, depuis ses débuts à 22 ans Théâtre des Champs-Elysées dans le rôle titre de La Périchole, elle se produit dans des lieux prestigieux et poursuit une carrière où le récital et le répertoire français tiennent une grande place, tout en interprétant avec bonheur des styles les plus variés, de la musique baroque à la musique contemporaine.



Sa discographie comporte des récitals de mélodies avec piano ou formation instrumentale.



