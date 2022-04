Florence KEMPF

Titulaire d'une licence économie et gestion mention commerce international et d'un BTS assistante secrétaire trilingue, je parle couramment anglais et j'ai un niveau intermédiaire en allemand des affaires.

Je suis à la recherche d'un poste d'assistante ADV / d'assistante commerciale / de chargée de clientèle ou encore de télé enquêtrice.









Mes compétences :

Microsoft Word

Sage

Microsoft Excel

Sage Accounting Software

Microsoft Access

Import/Export

Enquètes de satisfaction

Librairie

Administration des ventes

Techniques de vente

Traduction anglais français

Relance client

Traduction technique

Archivage

Relationnel

Sens du contact