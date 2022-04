Bonjour,



Je me presente, florence Kichenassamy.



Je suis une jeune fille dynamique, aimant l'aventure et les challenges. Je suis a la recherche d'un emploi en tant que commerciale, ou technico-commerciale.

J'ai acquis de l'expérience au fil du temps dans le domaine de la vente, au sein d'une petite boulangerie-pâtisserie. Amenée a côtoyer diverse clientèle durant ces années, ceci m'a permis de me forger et de comprendre le réel sens de la vente.



J'ai également acquis de l'expérience en partant, car en effet, durant deux ans j'ai vécu au Canada. C'était une expérience très enrichissante et j'ai beaucoup aimé apprendre de cette nouvelle culture, de leur mode de vie et tout ce qui s'en suit.

Autant dire que le changement ne me fait pas peur, j'aime aller a l'aventure, découvrir, m'adapter, donner le meilleur de moi même et j'aime surtout la positivité.