Florence KLEINDIENST

Après de longues années passées en tant que graphiste-maquettiste exécutante dans le milieu de la communication (packaging agroalimentaire, édition), je suis actuellement en reconversion dans le milieu du vélo.

À cet effet, j'ai obtenu mon CQP de Mécanicien Cycles à l'INCM et souhaite commencer ma nouvelle vie professionnelle dès que possible et avec enthousiasme !

Pour expliquer ma nécessité de reconversion dans la mécanique vélo, je pourrais avoir recours à un discours marketing bien rodé sur l'air du temps, l'écologie... mais je préfère la simplicité : il était temps de retrouver ma liberté, loin des open space et des ordinateurs. Et j'ai toujours aimé réparer, ce qui a infiniment plus de sens que ce que je faisais précédemment.

Chacun a son idée du vélo : performance, dépassement de soi, utilitaire-mobilité douce. Moi, c'est la liberté et le goût de la réparation, de l'entretien et de la maintenance.

Et travailler dans un milieu chaleureux, une communauté de doux-dingues de la petite reine... c'est très motivant !



Mon CV est donc celui de ma vie d'avant... A vous de m'aider à reprendre la route et écrire un autre bout de chemin sur ce CV.