Florence KUSSENER

Mathématicienne de cursus, je suis devenue la référence technique France sur les thématiques des statistiques, du traitement de l'image, de la bioinformatique et des mathématiques de manière plus générales.



Ma position me demande de comprendre la problématique des utilisateurs et de positionner nos outils techniquement. Cela demande de construire des systèmes de démonstrations efficaces et d'avoir une capacité d'écoute et de communication approfondie.



A partir de la, il reste plus qu'a rencontrer les personnes, que ce soit au cours de séminaires ou de visites plus spécifiques...



Mes compétences :

MATLAB

Optimisation

Data Mining

Plans d'expérience

Traitement d'image