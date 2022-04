Florence LABIDI HUTIN

Mon expérience professionnelle dans le milieu officinal et mon opérationnalité auprès des clients me

permettront de vous apporter une collaboration efficace sur le suivi de la clientèle , sa fidélisation , dont dépend la bonne santé de votre entreprise.



- Disponibilité, écoute et respect du client pour répondre au mieux à ses attentes et à ses exigences et entretien de relations privilégiées par des contacts réguliers.

- Sens du contact, autonomie et prise d’initiatives, organisation.

- Responsabilité d’un panel de clients en assurant la présentation du produit à la prise de commande et gestion des litiges avec une connaissance parfaite du dossier client.