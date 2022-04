Florence LABORD

ActiveProlearn assiste depuis début 2017 l' IRFA dans le déploiement de son projet numérique sous Moodle.



Depuis la rentrée 2016 ActiveProLearn Assure la TMA du dispositif d'enseignement numérique Moodle de Montpellier Business School



ActiveProLearn SAS a participé la naissance du nouveau dispositif d'enseignement numérique pour la formation continue du rectorat de Montpellier.

Ce dispositif présente des fonctionnalités à très haute valeur ajoutée, et ancre la formation institutionnelle du réseau des gretas dans le 21 siècle.





Dernier projet : Société ActiveProLearn qui propose un dispositif de formation en location en mode SAAS, basé sur Moodle. Le modèle déployé est lauréat concours Emergence Ministère de la Recherche. Découvrir :

http://activeprolearn.com

http://demo.formation-enligne.com/



Chef de projets liés à l'enseignement numérique,mon site est visible ici : http://www.expertweb.fr



Je dispose de la double compétence technique et pédagogique qui me permet d’accompagner les organisations en ingénierie et conseil numériques.



Je conduis en parallèle une activité de formation et de chargée de cours pour les entreprises, grandes écoles et institutions, en lien avec mon expertise en matière de e-learning.



Cette expertise sur les plateformes et les contenus m’amène également à assurer de la conception multimédia à destination des LCMS, ou de réaliser des présentations multimédias interactives pour les entreprises.



Mon parcours :



Au départ comptabilité et informatique de gestion qui ont laissés quelques traces positives, avant de faire des études en ingénierie de réseaux. Ces aspects techniques ont toujours été contrebalancés par une activité de formation, l'accompagnement au changement, et un intérêt marqué pour les sciences humaines.



Je vois aujourd'hui mon rôle de consultante comme un rôle de facilitatrice, situé au carrefour de plusieurs métiers qui se croisent et se superposent.



En fonction des sollicitations ou des projets que j'initie toujours en partenariat dés la phase recherche/action, je suis au coté des organisations et des institutions dans la définition puis la mise en œuvre de projets liés à la formation et aux technologies de l'information et de la communication, et plus particulièrement de la Formation Ouverte et Distante ou de l'apprentissage ouvert et distant (FOAD et AOD)



Avec une écoute active, la prise en compte des usages, une forte dimension créative sans perdre de vue la nécessité d'un pragmatisme opérationnel.



Je prends du plaisir dans cette polyvalence, résultat d'un esprit vif, curieux qui aime le travail collaboratif dans un esprit d'enrichissement mutuel.



Mes compétences :

Gestion de projets

Anglais courant

FOAD / e learning

Formation de formateur

Projets européens

Moodle

Formation professionnelle continue

Formation en ligne

Elearning

Pmi

Intelligence collective

Europe

Microsoft Office

R&D

MOA

Tice