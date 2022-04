Florence LAHEURTE

Vous avez besoin d’augmenter votre résistance au stress ?

Vous avez besoin de renforcer votre posture de dirigeant?

Vous avez besoin d’être accompagné(e) pour faire face à vos partenaires ?

Contactez-moi au 06.49.62.44.64



Développez vos ressources naturelles et votre potentiel, libérez-vous de vos freins invisibles et tensions, trouvez un soutien dans la gestion de vos relations d’affaires !

En bref, renforcez-vous et renforcez votre processus de vente pour une meilleure gestion du stress et aborder les tensions du quotidien avec fluidité et aisance.

Vous rendre plus fort, vous apporter plus de confort et de sérénité, voilà ma mission!

Programme d’accompagnement personnalisé et évolutif en fonction des besoins et des objectifs recherchés et définis ensemble.



Mes compétences :

Droit international

Interprète espagnol

Traductions

Linguistique

Contrats clients

Organisation de voyages

Contrats achats / fournisseurs