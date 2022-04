Florence LAINE

Vous cherchez un partenaire ponctuel ? Une directrice de projets Free Lance, pour vous accompagner dans le montage de vos projets événementiels.



Je vous apporte une expertise technique, un soutien, des conseils et des solutions « Clé en main » pour réaliser vos recommandations et budgets.



Passionnée par l'organisation, je m’investis dans le montage logistique et créatif d’événements en France et à l'étranger pour le compte d’agences événementielles.



Avec plus de 30 ans d'expérience, je dispose d'un véritable savoir-faire dans la gestion et l'organisation d’événements : voyages d’affaires, incentive, congrès, conventions, séminaires…



Expérimentée, créative, rigoureuse et autonome, je suis à l’écoute et m'adapte aux demandes de chaque agence et de leurs clients.



A bientôt.

Florence

06 81 96 59 98



Mes compétences :

Appels d offres

Appels d'offres

Communication

Events

Events organisation

Gestion d'appels d'offres

Organisation

Rédaction

Relations publiques

Séminaires Incentive

Evénementiel

Tourisme

Management

Design graphique

Conception graphique

Macromedia Flash

Macromedia Dreamweaver

PC Hardware

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

IBM Hardware

Apple Mac

Adobe Photoshop

Adobe

ACCOMPAGNATRICE COORDINATION

Adobe Illustrator

Adobe Indesign