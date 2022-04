Florence LAJOURNADE

Forte d'une expérience de 16 ans dans une SSII dédiée aux notaires, en tant que successivement formatrice, rédactrice, coordinatrice puis responsable d'une équipe de 12 personnes, et de 10 années en tant que Clerc de notaire aux formalités dans une grande étude parisienne, je souhaite mettre mes compétences dans une structure innovante et dynamique et prête à me diversifier dans de nouveaux domaines tels que le management et les ressources humaines.



Mes compétences :

Marketing de réseaux

Formation

Connaissances logiciels : I-Not et Authen.Tic

Bureautique (Pack office 2010 et 2013)