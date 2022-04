Florence LAMBERT -BORIUS

Je partage mon temps entre le Domaine de Petiosse sur la Côte Landaise et Marseille .

La location de maisons haut de gamme est mon activité principale. Depuis 2015, j'étends mon activité à la création et à l'organisation d'événementiel, mariages, réceptions privées, organisation de séminaires, lancements de produits avec ou sans hébergements au Domaine de Petiosse.

Je vous propose des prestations haut de gamme qui resteront dans votre mémoire et celle de vos invités. j'attache une attention toute particulière à la qualité, au charme et au confort et je suis impatiente de vous accueillir.

N'hésitez pas à me contacter.

Cadre dans l'industrie pharmaceutique pendant 25 ans j'ai décidé de changer de vie...

Florence