Florence LANSON

Forte d'une expérience de plus de 20 ans au sein de la Direction générale des Finances publiques, j'ai acquis rigueur et sens de l'initiative.

Je sais travailler aussi bien en toute autonomie qu'en équipe.

Mes récentes expériences professionnelles confirment mon sens du contact aussi bien avec les enfants qu'avec les personnes plus âgées.

J'aime travailler avec les outils informatiques.

Mes maîtres-mots sont polyvalence et adaptabilité.



Mes compétences :

employée de maison