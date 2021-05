Florence LARGEAU

Mon métier de controleur de gestion me passionne pour son aspect opérationnel. Il m’amène à côtoyer les différents maillons du groupe à travers les clôtures et reporting mensuels, mais aussi le suivi budgétaire et de gestion.

J'aime analyser, alerter, conseiller et aider mes différents interlocuteurs.



Mes expériences professionnelles et internationales m’ont permises de développer ma diplomatie, une très bonne capacité de travail ainsi qu’un bon esprit d’analyse et de synthèse.



Mes compétences :

Audit

Contrôle de gestion