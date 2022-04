Florence LAROSA

Ma mission, accompagner mes clients dans la professionalisation de leur réseau de distribution, principalement par le biais de la formation.



Certifiée Process Com, formée au Creative Problem Solving, consultante et formatrice depuis plus de 7 ans, je peux intervenir auprès de nos clients pour la formalisation de leurs pratiques, la cohésion d'équipe, la formation de leurs formateurs, de leurs équipes, la coordination de leurs projets, la conception de leurs programmes, conventions, séminaires, etc.



Passionnée par mon métier, je leur fais partager mon énergie et mon enthousiasme au cours de programmes 100% sur mesure.



Notre activité est centrée sur les marques de l'univers du luxe et / ou souhaitant monter en gamme, autour d'une expertise retail.



Je peux intervenir en français, anglais, italien, espagnol.



J'ai la chance de cotoyer au quotidien une équipe aux forces complémentaires : consultants formateurs, graphistes et webdeigners, auditeurs, coachs, recruteurs, équipe administrative.



Mes compétences :

conseil

presse

formation professionnelle

Gestion de projet

Coaching

études de marché

enseignement

Ingénierie pédagogique

distribution

Accompagnement

marketing

Ressources humaines

Management

communication

Formation