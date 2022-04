Florence LAU

Graphiste & webdesigner, je vous serai utile dans les domaines du web et des arts graphiques. De par une formation initiale de graphiste et une spécialisation ultérieure dans le web, je me démarque par ma polyvalence. Réelle passionnée des nouvelles technologies, je mets à disposition mes compétences pour vous rendre visible sur la toile. Après avoir étudié à Annecy, en Allemagne et à Paris, j’ai à coeur d’évoluer dans le milieu montagnard qui m’a vu grandir et dont je connais très bien les contraintes et les avantages.



Mes compétences :

Graphisme

Web design