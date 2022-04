Florence LEBIDOIS

De formation commerciale et marketing.



Tout au long de mes expériences professionnelles, j'ai pu mener à bien les missions qui m'ont été confiées tant sur le plan national qu’international, j'ai animé et organisé les différents services commerciaux dont j'avais la responsabilité, la bonne gestion et le développement.



Mes compétences :

Commerciale grands comptes

Communication externe

Développement commercial

Management

communication

publicité

relations publiques

Commerce International

Banque

Credits