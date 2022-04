Florence LEBLACHE

Talentpeople, filiale du groupe Ergalis, est le leader français des solutions externalisées d’acquisition et de gestion des Talents.

Nos bureaux de Paris, St Quentin-en-Yvelines, Lille, Bordeaux et Marseille rassemblent plus de 40 collaborateurs (Chargés de projet, Chefs de projet, Consultants et Psychologues du travail)

Depuis 12 ans, Talentpeople se développe autour de 3 métiers :

• RPO : Externalisation des processus recrutement et campagnes de recrutement en nombre

• Gestion des Talents : Assessment centers, Ingéniérie de l'évaluation et formation à l'évaluation

• Recrutements spécialisés : Web Hunting et Conseil en recrutement par approche mixte et directe



Responsable de la filière Banque / Assurance / Mutualité et de la filière Tourisme / Loisirs, j’accompagne mes clients sur le déploiement de solutions RH spécialisées : campagne de recrutements en nombre, conseil en recrutement par approche directe, …

Convaincue que seule une approche globale de la gestion des Ressources Humaines permet à chacun de grandir, je travaille en liaison étroite avec nos équipe de Psychologues et de Chargés de Projets.

Forte d’une expérience de plus de 20 années dans le recrutement et le conseil en ressources humaines, je suis à votre disposition pour échanger sur ces sujets qui me passionnent. N’hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Recrutement cadres