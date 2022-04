Florence LEBLANC

Compétences et savoir - faire en tant qu’ Hôtesse d’ Accueil / Standardiste :

Accueil physique et téléphonique ; gestion et filtrage des appels ; prise et transmission des messages ; orientation et informations auprès des journalistes / V.I.P. et visiteurs ; contrôle d’accès ; tenue des listings ; création / remise et réception de badges et clés ; annonces et passage micro ; intendance du point accueil : agencement, disposition de la documentation ; vente de tickets ; vérification des alarmes incendies ; contrôle caméra



Compétences et savoir - faire commerciaux :

Préparation et mise en place des visites de bureaux ; envoi de propositions commerciales



Compétences et savoir - faire transversaux :

Secrétariat classique : classement ; saisie, frappe, mise en page de courriers et tableaux sur informatique ; remise et renseignements des dossiers clients ; planning occupation salle de réunion ; mailings ; mise sous plis ; affranchissement / réception / ouverture et suivi du courrier ; fax : entrants (dispatching) / sortants ; réservations diverses ; gestion des stocks et commandes fournitures





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Lotus Notes/Domino

Secrétariat

Accueil physique et téléphonique

Accueil téléphonique

Contrôle d'accès

Standard Téléphonique Alcatel