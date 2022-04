Florence LEBRETON

Responsable de mission depuis cinq ans , j'anime une équipe de deux à trois personnes assurant la tenue et la révision comptable de différentes S.A.E.M. (Société Anonyme d'Economie Mixte, société de droit privé), SPL, GIE, SAS, SCCV et SCI. J'ai également la mission de conseiller et de suivre les sociétés lors de la mise en place de procédures comptables (telles que l'externalisation de la comptabilité).

• Déclarations fiscales

• Contrôle et suivi des comptes

• Suivi des immobilisations, des emprunts et de la trésorerie

• Situation intermédiaire,

• Contrôle de gestion, reporting et tableau de bord, prévisionnels

• Comptes annuels, liasse fiscale