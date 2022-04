Florence LECLERC

Possédant un DEC en danse (ballet et danse contemporaine), de l'expérience en danses sociales et ayant fait partie de la troupe folklorique de Denise et Ahmed Enan ainsi que de la compagnie professionnelle du Ballet Oriental du Canada (médaillée d'or à plusieurs reprises par l'AQDO et Bellydancer of the World Competition), Florence s'est rapidement créé une place dans le monde de la danse orientale.



Médaillée d'or et d'argent aux compétitions de l'AQDO 2011 et 2012, elle remporte aussi la 3e place à Queen of the Nile 2012, la 2e place à la Miami Bellydance Convention 2013 et plus récemment la 2e place à la compétition d'Amani Dance Festiva 2014 à Séville en tant que soliste.



Florence a eu l'opportunité de danser dans la dernière production d'Arabesque Dance Company and Orchestra, SAWAH, à Toronto, en avril 2014 ainsi que de se former en ateliers auprès de plusieurs professeurs de renoms tels que : Aida Nour, Khaled Mahmoud, Yamil Annum, Jillina, Luna of Cairo, Samantha Burnstein, Khadija Jabiry, Yousri Sharif, Raqia Hassan, Soraya Zaied, Nourhan Sharif, Aziza of Cairo, Valerick Molinary, Shahrzad et Mercedes Nieto durant les dernières années.



Elle danse depuis quelques années dans divers restaurants et festivals et est fréquemment sollicitée en tant que chorégraphe et pour parfaire la formation de danseuses orientales en plus d'enseigner à Louise Lapierre Danse, école renommée au Québec.