Forte de 30 ans d’expériences dans le bâtiment et le milieu artistique, dont les 12 dernières années passé au poste de gestion administrative et financière, j’y ai acquis le sens de l’organisation, de la rigueur et une grande polyvalence.



Mon cursus, mes compétences, mon expérience, ma polyvalence et ma motivation pourrai vous intéresser. Je suis de nature passionnée et d'une grande adaptabilité.



Vous me trouverez disponible et mobile.