Florence LEDIG

Jeune diplômée enthousiaste et curieuse, j'ai de grandes connaissances des méthodes analytiques (chromatographie, spectroscopie, spectrométrie de masse...). J'ai le sens du travail en équipe et de laboratoire. J'ai été responsable communication d'une équipe de 5 personnes. J'ai mis en place et validé des protocoles d'analyses.



Mes compétences :

Maitrise des outils informatiques

Gestion de projet

Gestion d'équipe

Travail en équipe

Qualité

Rédaction de rapport

Régles d'hygiène et sécurité

Vérification et entretien de l'équipement analytiq

Validation des résultats

Spectrométrie de masse

Mise en place et validation de protocole

Suivi et contrôle des procédures analytiques

Chimie analytique

Spectroscopie

Chromatographie