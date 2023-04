Florence LEFORESTIER

Je suis chargée web marketing, j'interviens sur le référencement SEO de votre site web, ainsi que sur votre communication sur les médias sociaux.

Mon objectif, développer votre notoriété, votre marque, vos produits, dans le respect de la charte graphique et du cahier des charges !



J'ai lors de mes expériences, réalisé un site WordPress pour un électricien que j'ai référencé.



Pour une autre entreprise, je me suis occupé de remettre en route leur communication sur les réseaux, en créant des accroches et des visuels impactants.



J'ai un profil communicatif et polyvalent, j'aime bien toucher à tout !



Mais ce qui compte pour moi, c'est que le courant passe entre vous et moi pour qu'une vraie collaboration ait lieu !