Florence MANUEL

Si mon profil vous intéresse contactez-moi rapidement :



Je recherche un poste de technicien informatique



Responsable et ambitieuse, j' aime le travail équipe, j' ai le sens de l' écoute et de la communication qualité que je trouve essentielle en informatique.J'aime apprendre et désire m' épanouir pleinement dans un travail que j' aime.





Mes compétences :

Windows 2008 R2

Symantec Ghost

Microsoft Windows 2003 Server

Linux Red Hat

Dynamic Host Control protocol

DFS

Active Directory

Seven 8

SQL

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows

Configuration réseau TOIP

Linux Debian

Ubuntu

MySQL

Cisco Switches/Routers

VMware ESX

Hyper-V

Personal Home Page

LA MAINTENANCE

Hyper-Vmware ESXi

HTML5

HP OpenView

Cascading Style Sheets