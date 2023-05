Florence MARTINEZ

Graphiste & Web designer Freelance



Les capacités découte, danalyse, de conseil et de créativité sont lessence même de Vhalia Communication. Quelle que soit la taille de votre entreprise, sa particularité ou les spécificités de son marché, nous saurons vous écouter et vous proposer des solutions pertinentes et adaptées à vos besoins.



Se faire connaître, se faire comprendre, marquer les esprits Autant daspiration que nous vous aidons à réaliser à travers une communication claire et impactante. Nous vous accompagnons de lélaboration de votre stratégie de communication à la création de votre site Internet jusquà la conception de lensemble de vos supports imprimés & numériques



Au plaisir de vous rencontrer !



Mes compétences :

Création de sites Internet

E commerce

Stratégie de Communication des entreprises

Communication Interne / Externe

Graphisme : conception de logo, d'illustrations et de tous vos supports de communication

Rédaction & Conseils