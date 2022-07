Florence QUAGLIERI (FASSION)

- Je recherche un poste d'assistante comptable dans l'Ain bassin d'Ambérieu en Bugey également sur Bourg en Bresse ou Lyon (3e, 6e ou7e arrondissement.



Mes compétences :

Passer des écritures

Contrôler les enregistrements de factures et d'avoirs

Classer des factures et des avoirs

Envoyer des mails

Etablir des relations avec les fournisseurs et les clients

Etablir et régler des factures

Faire des rapprochements bancaires

Lettrages

Mise à jour de tableau de facture

Réaliser des fiches de paie

Réaliser un bulletin de paie

passer des écritures de paie, charges patronales et salariales

Collecter les informations pour établir un bulletin