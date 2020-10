Florence Roux

Vous pouvez suivre mon actu sur :



Entreprises, je m'occupe de votre projet événementiel et j'en fais la promotion auprès de mes contacts (+60K) sur les réseaux sociaux.



Je peux vous proposer :

- l'organisation de vos événements professionnels, vos conférences de presse,

- la promotion de votre actualité et de vos événements auprès de mes contacts sur mes réseaux sociaux (à ce jour impact auprès de plus de 60 000 contacts ),

- des formations en stratégie de communication sur les réseaux sociaux professionnels (public : dirigeants d'entreprise, créateurs d'entreprise, demandeurs d'emplois, ressources humaines....)





Références :

- Soirée Cocktail dinatoire spéciale "Loi de Finances" pour IN EXTENSO Besançon - Février 2020

- Soirée de fin d'année de l'entreprise Heitmann TP et Fils - Décembre 2019

- Soirée d'inauguration officielle du Campus Numérique à Lons Le Saunier pour ECLA (Lons Agglomération) - 8 Novembre 2019

- Stand Global Signalisation Carrefour des Maires - 10 Octobre 2019

- Soirée d'inauguration de SPA auto à Pont-Sainte-Marie - 17 septembre 2019

- Soirée HICON France à Vesoul - Juin 2019

- Soirées de lancement Fibre Optique pour NETALIS - Thise et Chatillon - Mai 2019

- Ouverture officielle Concentré de Numérique - Besançon

- Opération "Un match à gagner pour Jade" - Racing Besançon

- Campagne de communication : Opération "Un chef Saint-Vit à Table" - Novembre 2018

- Inauguration de l'Hôtel AKENA - Besançon - Octobre 2018

- Football - Organisation du Trophée Lotto - FCSM (ligue 2) - DFCO (ligue 1) - Juillet 2017 et 2018

- Inauguration de SPA auto à Dole



Je vous propose également mes formations sur ces thèmes :

- Recruter sur les réseaux sociaux

- Exploiter les outils du digital

- Stratégie digitale pour développer votre visibilité sur le web

- Créer vos comptes et/ou pages professionnelles sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Viadéo, Google My business

- Instagram, Snapchat

- Social Selling

- Utiliser les réseaux sociaux pour trouver un emploi

- Formation à distance et accompagnement dirigeants : 70 € HT/ heure



Florence ROUX

Mes compétences :

Luxe

communication

sport

handball

Stratégie de communication