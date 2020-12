Florence SELAUDOUX (MANÔON CHANTEUSE )

MON ACTU 2020



Un virage à 360°



SORTIE DE MON SINGLE "PSYCHOPATHE" PREVUE LE 18 DECEMBRE 2020

RDV SUR MA PAGE D'ARTISTE manôon (se prononce maneun) Chanteuse



JE COMPTE SUR VOUS !! <3 <3 <3



Manôon Officiel (sur facebook)

@manoon1000

https://www.facebook.com/manoon1000



Pour les radios et demandes professionnelles / Booking

Vous pouvez me contacter à :

manoon.officiel.music@gmail.com



Ma Bio est disponible sur simple demande par mail, je peux vous envoyer un lien privé via Soundcloud au format Wav pour le Titre "Psychopathe"

Une image haute définition de la pochette Jaquette CD est également disponible. Merci



WEB DESIGNER / GRAPHISTE / ILLUSTRATRICE / MODE / PUBLICITE / EVENEMENTIEL /COMMUNITY MANAGEMENT

FREE LANCE / INTEGRE / TELETRAVAIL POSSIBLE



- Affiches, Flyers, Presse Magazine



- Plaquettes Commerciales



- Newsletters, Bannières Web

Elements web divers



- Jaquettes CD Musique



- Evenementiel / Affiches de Spectacle ...



- Stylisme Mode



- Illustrations diverses & Mode



- Sérigraphies / Dessin Textile

pour Tee shirts Homme, Femme & Enfant



- Conception de Stickers dans

le domaine de la Décoration d'intérieur



- Retouche Photo / Beauté /

Détourage Photos sous Photoshop



- Rédactionnel Contenu Web

(exclusivement dans le domaine de la Mode)

Community Management Secteur Mode et Beauté



Bonne connaissance de la gestion des réseaux sociaux et sites e-commerce :



- Accroître la visibilité de la marque sur les différents acteurs et supports web afin d'en développer la notoriété.



Facebook, Tumblr, Pinterest, Google +, Polyvore, instagram, Youtube, Dailymotion, Vine ...



- Réseaux professionnels : Linkedin et Viadéo



- Mise en place d'actions et campagnes de publicité : Facebook / Twitter / Adwords / Bing ads / Youtube...



- Bonne connaissance du référencement naturel et sponsorisé



- Gestion et mise à jour en back office des sites e-commerce et blogs : Prestashop - Wordpress - Powerboutique



- Rédaction d'articles web mode et beauté optimisés pour le référencement, description de fiches techniques e-commerce (français - anglais), mise en place d'actions de recrutement d'abonnés et fidélisation : jeux concours, buzz, viralité ... affiliation mise en place de liens, échanges de liens...partenariats, repérage et connaissance des influenceurs du secteur mode et beauté.



- Réalisations de visuels pour les réseaux sociaux, youtube, dailymotion, page facebook, encart pub et call to action...



- Analyse des actions et suivi - e-réputation



Mes compétences :

Photoshop / Illustrator / Indesign / Dreamwea

Ableton live

Graphiste freelance

Sérigraphie

Web design

Designer

Illustration

Graphisme

Illustratrice

Textile

Community management