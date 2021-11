Florence VUE

"MULTIPOTENTIELLE"



QUALITÉS: ténacité, adaptabilité, écoute, réactivité, aisance relationnelle, esprit de synthèse , aime me performer et me remettre en question, solaire et positive.



COMPETENCE DE FORMATRICE:

AFEST, Conception et Animation de formation.

(AFEST: Action de formation en situation de travail lors de l'accueil des nouveaux embauchés au sein de mon agence immobilière).



COMPÉTENCES COMMERCIALES:

Capacité à prospecter, relancer, estimer ,négocier, developper du réseau et du partenariat.



-COMPÉTENCES BUREAUTIQUES:

Tableur ,Traitement de texte utilisation normale ou à perfectionner (WORD, EXCEL, POWER POINT...

Internet et intranet



COMPÉTENCES ADMINISTRATIVES

-Gestion dun portefeuille clientèle, suivi clientèle, suivi des dossiers ( lien avec les etudes notariales...)



COMPÉTENCES ORATOIRES

-Capacité à créer, animer et conduire des réunions et animer des ateliers de groupe (aide au coaching, suivi de demandeurs d emploi en grande difficulté)

-Enseigner



COMPÉTENCES RESSOURCES HUMAINES:

- Traiter des candidatures

- Mettre en relation candidats et entreprise

- Valoriser le candidat

(poste de chargée de relation entreprise)





PERSONNALITÉ PROFESSIONNELLE:

-Esprit d'analyse, esprit dinitiative et dentreprise

-Secret professionnel

-Capacité d'accueil

-Capacité d'écoute active et d'empathie.

-Dynamisme et positivisme, motivation -polyvalence, réactivité.

-Excellente présentation et élocution.

-Organisation et rigueur.

-inspirer la confiance.

-Exiigence (plus vis a vis de moi même qu envers les autres).



COMPÉTENCES TECHNIQUES:

- Récupérer et restaurer meubles en bois

(ponçage, bricolage, peinture...)

- Jardinage.



DIPLÔMES OBTENUS :

Maîtrise d'Histoire mention TB, université de Lille 3 (Juin 1993) spécialisée Histoire politique et religieuse validée par la réalisation d un mémoire intitulé "La Mémoire des Desrousseaux à Lille et dans le Nord"



DUTTA des techniques du tourisme d'Affaire, Université, Lille (Juin 1997) dont formation PNL



FORMATIONS:

Formation en cours: Certification de formatrice

Formation Reiki de niveau 1, par Mr François Vautrelle , énergéticien (2012)

Formation bureautique, ILEP, Lille (Juin 2001)

Préparation au concours de professeur des écoles, IUFM (Sept 1993 à 1994)

Formations interne aux techniques de ventes (divers emplois et jobs étudiants)





CONVICTIONS:

Il y a du potentiel en chaque personne, il y a toujours des solutions pour progresser

Donner l exemple est le meilleur des managements

L individualisme et le dénigrement sont contre productifs

Tout ce que l on fait avec enthousiasme on le réussit











Mes centres d'intérêts:

Brocante

Danse

Reiki

Méditation

Décoration intérieure

Programmation neurolinguistique

Restauration de meubles

Bien être