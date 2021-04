Florent BALSAMO

Diplômé depuis 2011 et fort d'une première expérience significative réussie en tant qu'auditeur financier, je suis aujourd'hui à la recherche d'un nouveau challenge dans une société compétitive. L'avantage du métier d'auditeur est qu'il me permet de travailler avec des entreprises d'horizons divers et cela me permet donc aujourd'hui de ne laisser fermer aucune porte. Ma formation de base d'Ecole de Commerce regroupe des compétences en Management, Gestion / Finance et Marketing; cependant ma préférence va aujourd'hui dans les métiers de la Gestion/Finance, Audit, Comptabilité et Management.



Mes compétences :

Audit

Finance

Contrôle de gestion

Management

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Lotus Notes