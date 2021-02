Florent BÉRAULT

Au cours de mes missions je participe du point de vue graphique à la promotion, la mise en avant, l'animation des références du site Fnac Spectacles et du réseau France Billet, ainsi que des emailings de ces mêmes services.



Je conçois également des publications promotionnelles et informatives sur divers supports papier, tels des flyers ou des encarts publicitaires dans des journaux tels Metro, Trois Couleurs, Pariscope, Première.

J'ai également à charge une brochure informative à l'attention des comités d'entreprise.





Disposant d'un diplôme en Communication Visuelle, j'ai à cœur de participer à la mise en valeur graphique de divers contenus, et cela dans la plus grande variété de supports.