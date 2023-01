Florent BETETA

Chaque jour est un jour de plus pour devenir meilleur



Mes compétences :

Account Executive

Administration

Administration des ventes

Alcatel

Alcatel lucent

COMMERCE

Commercial

Commercial grand compte

Management

Marketing

Microsoft Technologies

Mode

Négociation

Négociation Commercial

Nouvelles technologies

Sport

Textile

ventes

Vente

Merchandising

budgets

Supply Chain

Siebel

SAP FI FC

SAP

OraOPM > GEMMS

Microsoft Windows

Apple Mac

Maîtrise des techniques de visual merchandising

Marketing stratégique et opérationnel

Maîtrise des techniques de vente et de négociation

Maîtrise de la distribution d'article de sport

Gestion de projet

Création de recommandation d'assortiment