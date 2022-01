Florent CONNART

Je réalise de nombreuses études environnementales à problématiques variées dans le cadre de la gestion de sites et sols pollués :



- suivi de maîtrise d'œuvre réhabilitation de friche industrielle.

- diagnostics de sols,

- réalisation de réseaux de surveillance et suivis de la qualité de la nappe,

- suivi de travaux de modernisation/dépollution,

- Etudes historiques





Mes différentes expériences et expertises en matières de sites et sols pollués sont :



1 - Suivis de maitrise d’œuvre et réhabilitation sur friche industrielle :



- suivi et contrôles des opérations de dépollution réalisées par la société de travaux,

- suivi et contrôles des cubatures, bsd

- suivi et contrôle des aspects sécurités et environnementaux relatifs au chantier,



2 - Diagnostic Sol :



- préparation, coordination et suivi de chantier,

- réalisation de forages manuels,

- suivi de forages mécaniques (tarière hélicoïdale, carottier battu sous gaine étanche,

- pose de réseaux piézométriques,

- pose d’aiguilles gaz,

- prélèvements sol, eaux souterraine et gaz du sol,

- rédaction des rapports,

- suivi financier,



3 - Surveillance de la qualité de la nappe :



- préparation et coordination du chantier

- mesures in situ (paramètres physico-chimiques, nivellement relatif …) et entretien des ouvrages (réfection de capots de protection, décolmatage …),

- réalisation des prélèvements (échantillonneur à usage unique ; pompes péristaltiques, immergées, à inertie…),

- rédaction des rapports.



4 - Suivis de travaux de modernisation / dépollution :



- préparation, coordination et suivi du chantier,

- suivi environnemental de modification des super/infra structures pétrolières,

- excavations avec tri sélectif des terres,

- validation de fouilles avec prise d’échantillons,

- gestion des déblais pollués (envoi en filière adaptée),

- remise en état du site,

- rédaction des rapports,

- suivi financier.



Mes compétences :

Autocad

Chargé d'études

Dépollution

Dépollution des sols

Environnement

MapInfo

Qualité

SketchUp

Suivi de travaux

Microsoft Office