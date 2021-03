Florent DREZET

Après plus de 3 années d'expériences en tant qu'alternant graphiste puis webdesigner au sein de la société RICHARDSON, j'ai eu l'opportunité de continuer l'aventure dans l'entreprise familiale.



Suite à une année au poste de Webdesigner, j'ai intégré le service digital en tant que Chef de projet web.



Mes missions, très variées, vont du web design (zoning, wireframing, maquettage et prototyping) à l'analyse de données (Google Analytics, Google Ads), en passant par la création de plan 3D et la gestion de campagnes de performances digitales (search, display et réseaux sociaux).