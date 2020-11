Florent JOSSELIN

Bonjour,



Diplômé d'un Cap électricien en juillet 2015 et d'un Bep Electricien en juillet 2018 mais aussi j'ai obtenu le CFEPS qui atteste mon niveau Bac en Juillet 2019. je suis à la recherche d'un poste , désireux de mettre à profit mes connaissances dans un contexte de travail enrichissant.



Fort des compétences acquises au cours de mes différentes formations, je possède une expérience professionnelle grâce à la voie de l'alternance et aussi par le bien de quelques missions d'intérim. Mon énergie et un certain sens de l'initiative et de la rigueur m'ont permis d'assumer les missions qui m'ont été confiées .Dynamique et motivé , j'ai mon permis B avec mon propre véhicule personnel et obtenu mes Caces nacelles 1B*3B. j'aime travailler en équipe, je souhaite approfondir mes connaissances pour acquérir encore plus expérience et pouvoir continuer mon projet professionnel



Si toutefois, vous êtes intéressés par mon profil, n'hésitez pas à me contacter pour les offres d'emploi susceptible de me convenir.



Dans l'attente de ce contact, je vous prie de croire, à l'assurance de mes salutations distinguées.



Mes compétences :

Ambition

Dynamisme

Organisé

Rigueur