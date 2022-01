Florent JOST

Bonjour

Mes domaines de compétences :

Élaboration & mise en œuvre de la politique commerciale:

• Garantir la bonne application de la politique commerciale globale de l’entreprise au niveau local

• Etudier et mettre en place les actions marketing des différents centres de profits (identification LC, LSM, partenariats)

• Analyser, préparer, coordonner le ou les lancements des ouvertures de nouveaux restaurants dans le secteur, des rénovations (remodeling) et reprises.

• Assurer un rôle de représentation en externe : participation à des salons, contact avec les acteurs publics locaux (chambre du commerce, collectivités locales, écoles)

• Élaborer les budgets annuels et les enveloppes liées aux investissements des restaurants et en assurer leur révision selon la politique en vigueur de l’entreprise

• Etudier, démarcher et réaliser l'exécution des contrats locaux : contrat nettoyage, vitres, sécurité, espace verts..



Suivi des résultats et gestion des centres de profits:

• Coordonner la mise en place des budgets sur les restaurants

• Conseiller et suivre les directeurs sur l'optimisation du compte d'exploitation par des analyses approfondies des ratios et l’exécution des plans d’actions

• Réaliser les audits internes portés sur l’opérationnel afin de verrouiller la bonne conformité des restaurants

• Contrôler la bonne conformité des procédures de la gestion administrative du personnel (payes, système de planification, recrutement, dossier du personnel)

• Assurer la mise en œuvre des moyens pour garantir la stabilité et la rétention des équipes

• Assurer les différents reporting auprès de la direction aussi bien pour les ventes que pour les informations collectées sur le terrain



Gestion RH et Relations sociales:

• Contrôler et veiller au bon respect de la législation sociale dans l'ensemble des unités par des audits sociaux

• Préparer et coordonner les élections du personnel sur l'ensemble des restaurants

• Vérifier la bonne mise en place des actions suite aux visites des partenaires sociaux, instances (CHSCT, inspection du travail, DDPP, médecine du travail, cramif) sur les restaurants

• Gérer les mouvements de grèves survenus sur les sites en coordonnant les démarches opérationnelles et RH avec les différents interlocuteurs et services.

• Déclencher et participer à des enquêtes internes lors d'évènements sociaux (harcèlements sexuel, moral) ou de sécurité (braquages, bagarres)et mise en place d'un suivi et d’une formalisation

• Conseiller, accompagner les franchisés du réseau



Développement et management d’une équipe:

• Construire et fédérer une équipe autour des valeurs et de la culture de l'entreprise

• Motiver et conduire l'équipe vers l'obtention, voir le dépassement des objectifs financiers annuels

• Préparer et planifier les revues de performances (GBOSH) annuelles et les points intermédiaires

• Suivre le développement des compétences des équipes en élaborant les plans de formation personnalisé

• Identifier, planifier et conduire les entretiens de promotion





Mes compétences :

Direction commerciale

Gestion des compétences

FORMATION

MANAGEMENT OPS

Travail en équipe

GOLFEUR

Prospection commerciale

Management