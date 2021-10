Florent MARTIN

Avec un parcours professionnel diversifié, mon envie dapprendre et ma passion pour la technique mont conduit vers mon métier actuel de technicien informatique.



Ayant une bonne capacité de remise en question, de la volonté et un esprit pragmatique, jai su madapter et acquérir de nouvelles connaissances. Dans lexercice de mon métier, jai à cœur dapporter le meilleur service. Cela donne du sens à mon travail et me conforte dans mes savoir-faire.



Je porte un intérêt particulier pour lévolution de nouvelles technologies liées à linformatique. Je poursuis perpétuellement mon apprentissage dans ce domaine et me vois en évolution constante dans ce métier.



Je suis en quête de collaborations enrichissantes et constructives tant sur le plan technique que sur le plan humain.



https://www.linkedin.com/in/florentmartin63/