Florent MATINEZ

Ayant 10 ans d'expérience dans la gérance dune structure de restauration rapide, jai managé 5 salariés en CDI à temps plein. Pédagogie, patience, jai formé mes salariés sur leur poste.

Auparavant jai exercé le métier dambulancier smur (D.E.A), jai aussi œuvré dans le bâtiment en tant que peintre en bâtiment et plâtrier plaquiste diplômé.

Je suis volontaire et spontané et cest pour cette raison que je me suis engagé comme pompier volontaire.

Riche de ces expériences, je souhaite aborder un nouveau tournant en morientant vers le métier dencadrant technique d'insertion en complément conseiller d'insertion professionnelle.